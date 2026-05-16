Рухнувший беспилотник повредил два здания в Турции

БПЛА упал на улицу в турецком городе Самсун и повредил два здания, сообщает Sözcü. По информации газеты, происшествие случилось ранним утром в районе Илкадым. Местные жители услышали взрыв, а затем увидели на улице обломки.

К месту прибыли сотрудники полиции, пожарные и медики. В результате падения дрона крыши и окна двух жилых домов получили повреждения. Турецкие правоохранители начали проверку, чтобы выяснить, кому принадлежал беспилотник и для каких целей его использовали.

Ранее Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил об уходе в отставку после падения беспилотников. Он добавил, что иностранные дроны не должны угрожать населению страны.

До этого в Греции обнаружили украинский безэкипажный катер Magura V5. Морской дрон прибило к берегу Ионического моря недалеко от мыса Дукато. Как уточнили местные службы, катер с включенным двигателем находился в прибрежной пещере. Дрон был оснащен детонатором, антеннами и системами связи, но взрывчатки на нем не оказалось.