Бросьте семена в грунт в мае — в августе сад в атласных алых юбочках. Красавица для яркой клумбы

Бросьте семена в грунт в мае — в августе сад в атласных алых юбочках. Красавица для яркой клумбы

Годеция крупноцветковая — это однолетнее растение, которое заслуженно завоевывает все большую популярность среди садоводов благодаря своей неброской, но изысканной красоте. Ее крупные, чашевидные цветки диаметром до 5–8 см напоминают нежные шелковые колокольчики или маленькие фарфоровые тарелочки, собранные в кистевидные соцветия.

Окраска лепестков может варьироваться от ослепительно-белой и нежно-лососевой до ярко-алой и пурпурной, часто с контрастным глазком в центре. Высота куста достигает 20–60 см в зависимости от сорта, стебли прямостоячие или стелющиеся. Годеция холодостойка, цветет с июля до самых заморозков, обильно и продолжительно.

Предпочитает солнечные места и плодородные, хорошо дренированные почвы, не переносит застоя воды. Размножается семенами, которые высевают в открытый грунт в апреле — мае или на рассаду в марте. Идеально подходит для клумб, рабаток, бордюров и контейнерного озеленения, а также для срезки.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.