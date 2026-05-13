13 мая 2026 в 14:00

Салат «Победитель» с курицей готовлю за 15 минут: яичный блинчик вместо яиц, огурчик, кукуруза и зелень — нежный и сытный

Это гениально простой рецепт сытного салата для тех, кто любит вкусную и полезную еду, но не хочет часами стоять у плиты. Никакого майонеза — заправка из сметаны и горчицы делает его легким и нежным.

Получается обалденная вкуснятина: сочная куриная грудка, хрустящий огурец, сладкая кукуруза, нежный яичный блинчик и свежая зелень в пикантной сметанно-горчичной заправке. Яичный блинчик вместо вареных яиц придает салату воздушную текстуру и необычный вкус. Он сытный, но при этом не тяжелый для желудка.

Идеально подходит для ужина, обеда или как закуска на праздничном столе. Готовится из доступных продуктов, а исчезает мгновенно. Даже дети, которые не едят курицу, уплетают его за обе щеки.

Для приготовления вам понадобится: 300 г куриного филе (вареного или запеченного), 2 яйца, 1 свежий огурец, 150 г консервированной кукурузы, пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), для заправки — 3 ст. ложки сметаны, 1 ч. ложка горчицы, соль, перец по вкусу. Яйца взбейте вилкой, посолите. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла испеките тонкий яичный блинчик с двух сторон.

Остудите и нарежьте соломкой. Курицу нарежьте кубиками. Огурец — соломкой. Зелень мелко порубите. Смешайте курицу, яичный блинчик, огурец, кукурузу и зелень в салатнице. Для заправки смешайте сметану, горчицу, соль и перец. Заправьте салат, аккуратно перемешайте. Подавайте сразу или дайте настояться 10 минут. Хранить салат можно в холодильнике несколько часов.

Мария Левицкая
