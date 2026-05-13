Салат на каждый день из свеклы, капусты и горошка. Его просят снова и снова: бюджетный рецепт, который неожиданно оказался очень вкусным

Этот салат сначала кажется слишком простым, но именно сочетание обычных продуктов делает его таким удачным. Хрустящая капуста, сладковатая свекла, пикантная корейская морковь и маринованный лук отлично дополняют друг друга, а готовится все буквально из самых доступных ингредиентов.

Особенно хорошо такой салат подходит весной и летом — получается сочным, свежим и при этом довольно сытным. Многие делают его один раз «из того, что было в холодильнике», а потом начинают готовить постоянно.

Ингредиенты

Капуста — 150 г, свекла — 1 шт., корейская морковь — 100 г, консервированный горошек — 3 ст. л., лук — 1/2 шт., уксус 9% — 1 ч. л., растительное масло — 1 ст. л., укроп и соль.

Как готовить

Свеклу отваривают до мягкости, охлаждают и нарезают тонкой соломкой. Капусту шинкуют и слегка разминают руками, чтобы она стала мягче и дала сок.

Лук нарезают полукольцами, добавляют уксус и заливают кипятком. После остывания воду сливают — так лук получается мягче и без резкой горечи.

В салатнике соединяют свеклу, капусту, корейскую морковь, зеленый горошек, укроп и маринованный лук. Заправляют растительным маслом, слегка подсаливают и хорошо перемешивают.

Личный опыт

Перед подачей салату лучше дать постоять хотя бы 10–15 минут — вкус становится более ярким и насыщенным. Получается очень удачное сочетание простых продуктов без майонеза и лишней тяжести.