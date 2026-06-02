Салат «Балканский» из запеченных овощей: просто режу кабачок и баклажан — из духовки сразу на стол

Салат «Балканский» — это настоящий фейерверк вкусов. Запеченные до мягкости и легкого дымка кабачки, баклажаны и болгарский перец в сочетании с острым чесноком и свежей зеленью создают ароматное, сочное блюдо.

Для приготовления понадобится: 2 кабачка, 2 баклажана, 3-4 болгарских перца, 1 головка чеснока, большой пучок зелени, соль, черный перец.

Рецепт: кабачки и баклажаны нарежьте полукольцами толщиной 1–1,5 см. Перец разрежьте на 4–6 частей. Выложите все овощи на противень, сбрызните маслом, посыпьте солью, перцем. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут до мягкости и легкого румянца.

Готовые овощи переложите в миску, добавьте выдавленный чеснок и мелко рубленную зелень. Хранится в холодильнике в герметичном контейнере до 3-4 дней.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела попробовать этот салат. Он оказался хорош и в теплом, и в холодном виде. Чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в него немного брынзы или феты.

