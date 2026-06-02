ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 18:00

Салат «Балканский» из запеченных овощей: просто режу кабачок и баклажан — из духовки сразу на стол

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Салат «Балканский» — это настоящий фейерверк вкусов. Запеченные до мягкости и легкого дымка кабачки, баклажаны и болгарский перец в сочетании с острым чесноком и свежей зеленью создают ароматное, сочное блюдо.

Для приготовления понадобится: 2 кабачка, 2 баклажана, 3-4 болгарских перца, 1 головка чеснока, большой пучок зелени, соль, черный перец.

Рецепт: кабачки и баклажаны нарежьте полукольцами толщиной 1–1,5 см. Перец разрежьте на 4–6 частей. Выложите все овощи на противень, сбрызните маслом, посыпьте солью, перцем. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут до мягкости и легкого румянца.

Готовые овощи переложите в миску, добавьте выдавленный чеснок и мелко рубленную зелень. Хранится в холодильнике в герметичном контейнере до 3-4 дней.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела попробовать этот салат. Он оказался хорош и в теплом, и в холодном виде. Чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в него немного брынзы или феты.

Ранее стало известно, как приготовить закуску из баклажана «Тещин язык».

Проверено редакцией
Читайте также
Суд принял решение по аннулированию бренда «Ласковый май»
Общество
Суд принял решение по аннулированию бренда «Ласковый май»
В РКН ответили на вопрос о блокировке Steam в России
Общество
В РКН ответили на вопрос о блокировке Steam в России
Салат из кабачков «Деревенский»: пара минут на сковороде, и можно подавать к обеду или ужину
Общество
Салат из кабачков «Деревенский»: пара минут на сковороде, и можно подавать к обеду или ужину
Вместо надоевших оливье и колбасных: готовим салат «Баклажан» — хрустящие ломтики и классное сочетание. То, что нужно летом
Общество
Вместо надоевших оливье и колбасных: готовим салат «Баклажан» — хрустящие ломтики и классное сочетание. То, что нужно летом
Салат-закуска из кабачков: перемешиваю овощи с яйцом, и они не впитывают масло
Общество
Салат-закуска из кабачков: перемешиваю овощи с яйцом, и они не впитывают масло
Общество
рецепты
салаты
овощи
Дарья Иванова
Д. Иванова
Салат «Балканский» из запеченных овощей: просто режу кабачок и баклажан — из духовки сразу на стол Салат «Балканский» — это настоящий фейерверк вкусов. Запеченные до мягкости и легкого дымка кабачки, баклажаны и болгарский перец в сочетании с острым чесноком и свежей зеленью создают ароматное, сочное блюдо.
2 кабачка
2 баклажана
3-4 болгарских перца
1 головка чеснока
большой пучок зелени
соль, черный перец
>
Кабачки и баклажаны нарежьте полукольцами толщиной 1-1,5 см. Перец разрежьте на 4-6 частей.
Выложите все овощи на противень, сбрызните маслом, посыпьте солью, перцем. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 20-25 минут до мягкости и легкого румянца.
Готовые овощи переложите в миску, добавьте выдавленный чеснок и мелко рубленную зелень. Хранится в холодильнике в герметичном контейнере до 3-4 дней.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротвоца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке Псел по приказу командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.