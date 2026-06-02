Вместо надоевших оливье и колбасных: готовим салат «Баклажан» — хрустящие ломтики и классное сочетание. То, что нужно летом

Если привычные салаты уже наскучили, а летом хочется чего-то яркого, свежего и необычного, попробуйте приготовить салат «Баклажан». Здесь нет колбасы и тяжелых ингредиентов, зато есть хрустящие баклажаны, сочные овощи и пикантная заправка, которая делает вкус по-настоящему запоминающимся.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые ломтики баклажанов с хрустящей корочкой, сладкие помидоры, нежные яйца, маринованный красный лук и сливочный творожный сыр. А сладкий чили-соус объединяет все ингредиенты в идеальное летнее сочетание.

Для приготовления вам понадобится: баклажан — 200 г, помидоры — 200 г, яйца — 3 шт., красный лук — 1 небольшая головка, творожный сыр — 50 г, кинза или петрушка — 20–30 г, крахмал — 1-2 ст. ложки, сладкий чили-соус — 2-3 ст. ложки, соль — по вкусу, растительное масло для жарки.

Для маринада: 2 ст. ложки воды, 1 ст. ложка уксуса, 1 ч. ложка сахара.

Красный лук нарежьте тонкими полукольцами и залейте смесью воды, уксуса и сахара на 15 минут. Яйца отварите вкрутую и нарежьте крупными кусочками. Баклажаны нарежьте брусочками, слегка посолите, обваляйте в крахмале и обжарьте до золотистой хрустящей корочки.

Помидоры нарежьте крупными дольками, зелень мелко порубите. На блюдо выложите помидоры, яйца и маринованный лук, сверху распределите творожный сыр небольшими кусочками. Добавьте горячие баклажаны и полейте сладким чили-соусом. Перед подачей салат можно слегка перемешать.