02 июня 2026 в 09:35

Варю яйца и беру горошек: салат «Момент» выручает всегда — без мяса, но вкусный и сытный

Фото: D-NEWS.ru
Салат «Момент» — это тот самый рецепт, который спасает, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное из самых простых продуктов. Никакого мяса, долгой варки и сложных ингредиентов — все готовится буквально за несколько минут.

Получается обалденная вкуснятина: нежные яйца, сладкий зеленый горошек, пикантная корейская морковь, сыр и ароматная зелень создают очень удачное сочетание. Салат выходит сочным, сытным и отлично подходит как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

Для приготовления вам понадобится: яйца — 2 шт., твердый сыр — 50 г, зеленый горошек — 1 банка, корейская морковь — 150 г, репчатый лук — 1 шт., укроп и петрушка — небольшой пучок, майонез — по вкусу, лимонный сок — 1 ст. ложка, черный молотый перец — по вкусу.

Лук нарежьте тонкими полукольцами, сбрызните лимонным соком, немного поперчите и оставьте мариноваться на 10–15 минут. Яйца отварите вкрутую и нарежьте небольшими кубиками. Сыр натрите на крупной терке.

Зелень мелко порубите. В глубокой миске соедините яйца, сыр, зеленый горошек, корейскую морковь и маринованный лук. Добавьте зелень, заправьте майонезом и тщательно перемешайте. При необходимости слегка посолите по вкусу.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже приготовила этот салат. Удивило то, насколько интересным становится вкус после добавления корейской моркови. Она добавляет приятную пикантность и делает салат более ярким и сочным.

Проверено редакцией
