ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 07:45

Никакой пиццы не надо: горячие тосты с курицей, грибами и сырным кремом — просят готовить снова и снова

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Горячие тосты с курицей, грибами и сырным кремом — это настоящая находка для тех, кто любит сытные домашние завтраки и быстрые перекусы. Готовятся они из простых продуктов, а на вкус получаются настолько удачными, что одной порцией обычно никто не ограничивается.

Получается настоящая вкуснятина: хрустящий поджаренный хлеб, сочная курица, ароматные грибы и нежный сырный крем, который после запекания становится тягучим и невероятно аппетитным. Такие тосты легко заменят и завтрак, и ужин, и даже праздничную закуску.

Для приготовления вам понадобится: тостовый хлеб — 6 ломтиков, куриное филе — 250 г, шампиньоны — 200 г, творожный сливочный сыр — 150 г, твердый сыр — 120 г, репчатый лук — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, растительное масло — 1 ст. л., соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, зелень — по желанию.

Куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Лук мелко нашинкуйте, грибы нарежьте пластинками. На сковороде с небольшим количеством масла сначала обжарьте лук, затем добавьте грибы и готовьте до испарения жидкости. Добавьте курицу и жарьте до готовности. Посолите, поперчите и немного остудите.

Сливочный сыр смешайте с измельченным чесноком. Добавьте курицу с грибами и хорошо перемешайте. Получившуюся начинку распределите по ломтикам хлеба. Сверху щедро посыпьте натертым твердым сыром.

Выложите тосты на противень и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 8–10 минут. Готовьте до появления золотистой сырной корочки. По желанию украсьте свежей зеленью и сразу подавайте к столу.

Проверено редакцией
Читайте также
Залила манку кефиром и добавила яйца — через 40 минут манник готов: пышный, рассыпчатый и тает во рту
Общество
Залила манку кефиром и добавила яйца — через 40 минут манник готов: пышный, рассыпчатый и тает во рту
Шаурма за 10 минут: повторяем 3 ленивых рецепта — классика, ПП и десерт
Семья и жизнь
Шаурма за 10 минут: повторяем 3 ленивых рецепта — классика, ПП и десерт
Я не фанат супов, но этот щавелевый ем тайком, чтобы не делиться
Общество
Я не фанат супов, но этот щавелевый ем тайком, чтобы не делиться
Лаваш режу и вместо скучной яичницы готовлю пирог-ленивку: утреннее блюдо с ветчиной, сыром и творогом. Разбиваем яйца — и в духовку
Общество
Лаваш режу и вместо скучной яичницы готовлю пирог-ленивку: утреннее блюдо с ветчиной, сыром и творогом. Разбиваем яйца — и в духовку
Чизкейк на завтрак? Легко! Никаких танцев с бубном — просто намазал, залил, запек
Общество
Чизкейк на завтрак? Легко! Никаких танцев с бубном — просто намазал, залил, запек
завтраки
курица
грибы
сыр
тосты
перекусы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротвоца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке Псел по приказу командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.