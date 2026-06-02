Никакой пиццы не надо: горячие тосты с курицей, грибами и сырным кремом — просят готовить снова и снова

Горячие тосты с курицей, грибами и сырным кремом — это настоящая находка для тех, кто любит сытные домашние завтраки и быстрые перекусы. Готовятся они из простых продуктов, а на вкус получаются настолько удачными, что одной порцией обычно никто не ограничивается.

Получается настоящая вкуснятина: хрустящий поджаренный хлеб, сочная курица, ароматные грибы и нежный сырный крем, который после запекания становится тягучим и невероятно аппетитным. Такие тосты легко заменят и завтрак, и ужин, и даже праздничную закуску.

Для приготовления вам понадобится: тостовый хлеб — 6 ломтиков, куриное филе — 250 г, шампиньоны — 200 г, творожный сливочный сыр — 150 г, твердый сыр — 120 г, репчатый лук — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, растительное масло — 1 ст. л., соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, зелень — по желанию.

Куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Лук мелко нашинкуйте, грибы нарежьте пластинками. На сковороде с небольшим количеством масла сначала обжарьте лук, затем добавьте грибы и готовьте до испарения жидкости. Добавьте курицу и жарьте до готовности. Посолите, поперчите и немного остудите.

Сливочный сыр смешайте с измельченным чесноком. Добавьте курицу с грибами и хорошо перемешайте. Получившуюся начинку распределите по ломтикам хлеба. Сверху щедро посыпьте натертым твердым сыром.

Выложите тосты на противень и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 8–10 минут. Готовьте до появления золотистой сырной корочки. По желанию украсьте свежей зеленью и сразу подавайте к столу.