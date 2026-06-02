Шаурма за 10 минут: повторяем 3 ленивых рецепта — классика, ПП и десерт

Настоящую шаурму дома повторить сложно: нужно правильно пожарить мясо, резать его специальным ножом, а еще — набраться терпения. Но есть решение этой проблемы! Ленивую шаурму приготовить очень просто. Понадобятся лаваш, любая начинка и немного вашего времени, чтобы пожарить быструю закуску на сковородке. Показываем три рецепта, которые спасут ужин и помогут перекусить: классическая с курицей и майонезом, ПП-версия с курицей и йогуртом и совершенно безумная версия — сладкая с творогом и бананом. Все готовим на сковороде всего за 10 минут.

Рецепт № 1: классическая ленивая шаурма — как в ларьке

Привычный вкус: хрустящий лаваш, сочная курица, свежие овощи и знакомый соус.

Нарежьте 300 г куриного филе тонкими полосками, обжарьте на сковороде с солью и перцем до готовности (5–7 минут). Отдельно натрите 100 г корейской моркови, нарежьте свежий огурец соломкой. Смешайте соус: 3 ст. ложки майонеза, 1 ст. ложку кетчупа, зубчик чеснока. Возьмите тонкий лаваш, разрежьте на квадраты. На край положите курицу, морковь, огурец, полейте соусом. Сверните конвертом или трубочкой. Обжарьте на сухой сковороде с двух сторон до хрустящей корочки.

Совет: если хотите более сочную начинку, добавьте в лаваш пару листьев салата — они не дадут лавашу размокнуть.

Рецепт № 2: ПП-шаурма без майонеза — полезная и сочная

Отличный вариант для тех, кто считает калории и не любит жирную пищу: в этой версии много белка и мало жира.

Куриное филе (300 г) нарежьте и обжарьте без масла на антипригарной сковороде, добавив паприку и чеснок. Для соуса смешайте 150 г греческого йогурта, зубчик чеснока, сок половины лимона и рубленую петрушку. Начинка: свежий огурец, помидор, болгарский перец, листья салата. Соберите шаурму в лаваше, плотно сверните. Прогрейте на сухой сковороде по 1 минуте с каждой стороны. Идеальный перекус после тренировки или для тех, кто следит за фигурой.

Совет: вместо курицы можно взять индейку или нут — будет еще постнее и вкуснее.

3 рецепта домашней шаурмы Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 3: необычная сладкая шаурма — творог, банан, шоколад

Очень необычный рецепт: это не шаурма даже, а настоящий горячий десерт.

Смешайте 200 г творога, 1 ст. ложку меда или сахара, ванилин. Нарежьте один банан кружочками, возьмите горсть любых ягод (замороженные разморозьте и слейте сок). На лаваш выложите творог, банан, ягоды. Полейте растопленным шоколадом или сгущенкой. Сверните трубочкой. Обжарьте на сливочном масле с двух сторон до румянца. Посыпьте сахарной пудрой.

Совет: если нет свежих ягод, возьмите джем без косточек — например, вишневый или абрикосовый.

Советы для всех рецептов

Лаваш должен быть тонким и эластичным — толстый будет ломаться при сворачивании.

Не кладите слишком много начинки — лаваш порвется. Достаточно 2–3 столовых ложек на порцию.

Обжаривайте шаурму на сухой сковороде (кроме сладкой версии), без масла — так лаваш станет хрустящим, а не жирным.

Подавайте сразу, пока корочка хрустит, а то через 10 минут лаваш размякнет.

Читайте также: лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде.