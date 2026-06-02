ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 07:15

Шаурма за 10 минут: повторяем 3 ленивых рецепта — классика, ПП и десерт

Шаурма за 10 минут Шаурма за 10 минут Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Настоящую шаурму дома повторить сложно: нужно правильно пожарить мясо, резать его специальным ножом, а еще — набраться терпения. Но есть решение этой проблемы! Ленивую шаурму приготовить очень просто. Понадобятся лаваш, любая начинка и немного вашего времени, чтобы пожарить быструю закуску на сковородке. Показываем три рецепта, которые спасут ужин и помогут перекусить: классическая с курицей и майонезом, ПП-версия с курицей и йогуртом и совершенно безумная версия — сладкая с творогом и бананом. Все готовим на сковороде всего за 10 минут.

Рецепт № 1: классическая ленивая шаурма — как в ларьке

Привычный вкус: хрустящий лаваш, сочная курица, свежие овощи и знакомый соус.

Нарежьте 300 г куриного филе тонкими полосками, обжарьте на сковороде с солью и перцем до готовности (5–7 минут). Отдельно натрите 100 г корейской моркови, нарежьте свежий огурец соломкой. Смешайте соус: 3 ст. ложки майонеза, 1 ст. ложку кетчупа, зубчик чеснока. Возьмите тонкий лаваш, разрежьте на квадраты. На край положите курицу, морковь, огурец, полейте соусом. Сверните конвертом или трубочкой. Обжарьте на сухой сковороде с двух сторон до хрустящей корочки.

  • Совет: если хотите более сочную начинку, добавьте в лаваш пару листьев салата — они не дадут лавашу размокнуть.

Рецепт № 2: ПП-шаурма без майонеза — полезная и сочная

Отличный вариант для тех, кто считает калории и не любит жирную пищу: в этой версии много белка и мало жира.

Куриное филе (300 г) нарежьте и обжарьте без масла на антипригарной сковороде, добавив паприку и чеснок. Для соуса смешайте 150 г греческого йогурта, зубчик чеснока, сок половины лимона и рубленую петрушку. Начинка: свежий огурец, помидор, болгарский перец, листья салата. Соберите шаурму в лаваше, плотно сверните. Прогрейте на сухой сковороде по 1 минуте с каждой стороны. Идеальный перекус после тренировки или для тех, кто следит за фигурой.

  • Совет: вместо курицы можно взять индейку или нут — будет еще постнее и вкуснее.

3 рецепта домашней шаурмы 3 рецепта домашней шаурмы Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 3: необычная сладкая шаурма — творог, банан, шоколад

Очень необычный рецепт: это не шаурма даже, а настоящий горячий десерт.

Смешайте 200 г творога, 1 ст. ложку меда или сахара, ванилин. Нарежьте один банан кружочками, возьмите горсть любых ягод (замороженные разморозьте и слейте сок). На лаваш выложите творог, банан, ягоды. Полейте растопленным шоколадом или сгущенкой. Сверните трубочкой. Обжарьте на сливочном масле с двух сторон до румянца. Посыпьте сахарной пудрой.

  • Совет: если нет свежих ягод, возьмите джем без косточек — например, вишневый или абрикосовый.

Советы для всех рецептов

  • Лаваш должен быть тонким и эластичным — толстый будет ломаться при сворачивании.

  • Не кладите слишком много начинки — лаваш порвется. Достаточно 2–3 столовых ложек на порцию.

  • Обжаривайте шаурму на сухой сковороде (кроме сладкой версии), без масла — так лаваш станет хрустящим, а не жирным.

  • Подавайте сразу, пока корочка хрустит, а то через 10 минут лаваш размякнет.

Читайте также: лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде.

Читайте также
Смешала тушенку с сыром, и в лаваш — через 5 минут подаю конвертики сочнее шаурмы и вкуснее пиццы
Общество
Смешала тушенку с сыром, и в лаваш — через 5 минут подаю конвертики сочнее шаурмы и вкуснее пиццы
Курица, грибы, сметана и лук — через 30 минут ужин по-польски готов: вкуснее и проще жульена
Общество
Курица, грибы, сметана и лук — через 30 минут ужин по-польски готов: вкуснее и проще жульена
Болгарский перец больше не капризничает: хитрость для мясистых и крупных плодов
Общество
Болгарский перец больше не капризничает: хитрость для мясистых и крупных плодов
Лаваш режу и вместо скучной яичницы готовлю пирог-ленивку: утреннее блюдо с ветчиной, сыром и творогом. Разбиваем яйца — и в духовку
Общество
Лаваш режу и вместо скучной яичницы готовлю пирог-ленивку: утреннее блюдо с ветчиной, сыром и творогом. Разбиваем яйца — и в духовку
шаурма
курица
овощи
лаваш
рецепты
простые рецепты
быстрые рецепты
закуски
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
США не откажутся от продажи оружия одной стране
Журналистка Оуэнс раскрыла, чем Макрон шантажировал Трампа
Выходец из СССР возглавил МОССАД
Дрон ВСУ пытался атаковать торговый центр в Брянске
Три человека пострадали от удара дрона в российском регионе
В Совфеде России назвали главный рычаг давления Запада на Сербию
Четыре человека стали жертвами смертельного ДТП в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.