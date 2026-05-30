4 слоя и вкус, как у шаурмы: салат «Рыжик» — на каждый день и для дачных посиделок

«Рыжик» — это сытный, пикантный салат для ужина, праздничного стола или дачных посиделок. Слои обжаренной курицы, ароматных грибов, тертого сыра и острой моркови по-корейски в сочетании напоминают шаурму.

Для приготовления понадобится: 400 г куриного филе, 300 г шампиньонов, 200 г моркови по-корейски, 150 г твердого сыра, майонез, соль, перец, растительное масло.

Рецепт: курицу нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде с маслом до готовности, посолите, поперчите. Грибы нарежьте пластинками, обжарьте отдельно до золотистого цвета. Сыр натрите на крупной терке.

Выкладывайте слои в салатницу, каждый промазывая майонезом: курица, грибы, сыр, морковь по-корейски. Верхний слой — морковь. Уберите в холодильник на 1–2 часа для пропитки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела попробовать приготовить «Рыжика» и отметила, что салат хорошо хранится в холодильнике до 2 суток. Чтобы его было удобно накладывать, морковь, перед тем как выложить в салатницу, лучше нарезать, чтобы она не была слишком длинной.

В Роспотребнадзоре оценили риски распространения холеры в России
Стало известно, сколько бывший партнер Фургала отсидел в колонии
Курица, грибы, сметана и лук — через 30 минут ужин по-польски готов: вкуснее и проще жульена
Огурцы «Универсальные» без уксуса: хрустящие зеленцы с чесноком и хреном — идеальны к картошечке и мясу
Банка йогурта и молодая капуста: этот салат готовлю тазиками — на весе никак не скажется
Дарья Иванова
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
