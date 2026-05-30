Открываю летний сезон салатом «Белоснежка» с цветной капустой: без майонеза

Открываю летний сезон салатом «Белоснежка» с цветной капустой: без майонеза

Салат «Белоснежка» — это легкий, свежий и полезный летний салат с запеченной цветной капустой, курицей и огурцом в сметанной заправке. Он просто создан для жаркого сезона.

Для приготовления понадобится: 300 г цветной капусты, 300 г куриного филе, 1 свежий огурец, пучок укропа, 150 г сметаны, 1 ч. л. горчицы, 1 ст. л. лимонного сока, соль, перец, паприка, растительное масло.

Цветную капусту разберите на соцветия и нарежьте на более мелкие части. Посыпьте солью, перцем, паприкой, сбрызните маслом. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 15–20 минут.

Куриное филе нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде до готовности, посолите, поперчите. Огурец нарежьте кубиками, укроп мелко порубите. Для заправки смешайте сметану, горчицу, лимонный сок, соль и перец. В салатнице смешайте капусту, курицу, огурец и укроп. Заправьте соусом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить «Белоснежку» и рекомендовала не игнорировать тот факт, что цветная капуста не варится, а запекается. Благодаря этому салат приобретает ореховый аромат.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Француженка» с редиской.