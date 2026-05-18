18 мая 2026 в 12:35

Как только пошла первая редиска, готовлю «Француженку»: легкий салат на каждый день — к ужину и вместо него

Легкий салат из редиски «Француженка» в сметанно-горчичной заправке — это идеальное блюдо для ужина или даже вместо него, если вы следите за фигурой.

Хрустящие овощи, сладкая кукуруза и ароматная зелень в нежной сметанной заливке с пикантной горчицей в зернах создают свежий сочный вкус. Готовится за 10 минут.

Ингредиенты

Вам понадобится: 200 г редиски, 2 свежих огурца, банка консервированной кукурузы, пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), 150 г сметаны, 1 ст. л. французской горчицы в зернах, соль, перец.

Как приготовить

Редиску и огурцы нарежьте тонкими кружочками или соломкой. Зелень мелко порубите. С кукурузы слейте жидкость. В миске смешайте все овощи и зелень. В отдельной посуде соедините сметану, горчицу, соль и перец. Заправьте салат, аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить этот салатик. Порадовало, что для «Француженки» ничего не пришлось варить. Салат оказался действительно легким, после него нет тяжести в животе. Самое то для ужина.

Проверено редакцией
