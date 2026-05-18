18 мая 2026 в 09:25

Салат «Курочка под копченой шубкой» подойдет и на праздник, и на вкусный ужин. Простые ингредиенты и изюминка сыра

Отвариваю куриную грудку, добавляю копченый колбасный сыр и свежий огурец — получается салат «Курочка под копченой шубкой», который моментально исчезает со стола. Вкус у него одновременно нежный, свежий и с легкой копченой ноткой.

Такой салат отлично подходит и для семейного ужина, и для праздничного стола — продукты самые простые, а сочетание очень удачное.

Ингредиенты

Куриная грудка — 1 шт., картофель — 2 шт., яйца — 3 шт., копченый колбасный сыр — 120 г, свежий огурец — 1 крупный, лук — 1 шт., майонез — по вкусу, соль — по вкусу. Для маринада: вода, уксус, сахар и щепотка соли.

Приготовление

Куриную грудку, картофель и яйца заранее отвариваю и остужаю. Лук нарезаю тонкими полукольцами и мариную 10–15 минут в смеси воды, уксуса, сахара и соли. Картофель натираю на крупной терке и выкладываю первым слоем, слегка смазываю майонезом.

Сверху распределяю нарезанную курицу, затем маринованный лук и свежий огурец, нарезанный мелким кубиком. Яйца натираю следующим слоем. Верх салата покрываю щедрой «шубкой» из натертого копченого колбасного сыра.

Полезный совет

Летом попробуйте добавить зеленый слой из размятого авокадо, зелени и лука. Получается очень ярко и вкусно.

Ольга Шмырева
