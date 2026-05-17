День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 15:34

Куриные фахитос на мангале — дух мексиканского фастфуда, не отходя от дачи: вот рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хотите устроить вечеринку без повода? Приготовьте фахитос. Это не просто ужин, это — формат, где каждый собирает свой идеальный рулет с курицей, перцем и брынзой.

Что понадобится

500 г куриного филе, 2 болгарских перца, 1 красная луковица, 2 листа тонкого лаваша, 100 г брынзы, 1 авокадо, 1 пучок кинзы, 1 лимон, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. кумина, 2 ч. л. паприки, 3 ст. л. растительного масла, соль по вкусу.

Как я готовлю

Курицу режу кубиками 3–4 см. Чеснок рублю, кумин раздавливаю ножом. Смешиваю масло, сок половины лимона, кумин, чеснок, паприку. Заливаю курицу, оставляю при комнатной температуре на 1 час.

Лук режу на четвертинки, перец крупными кусками 4×4 см. Лаваш режу на квадраты 20×20 см. Курицу нанизываю на шампуры, отдельно — лук и перец.

Мангал разжигаю до среднего жара. Жарю курицу и овощи 5 минут, регулярно поворачивая. Снимаю шампуры, на их место кладу лаваш — прогреваю по 1–2 минуты с каждой стороны.

Курицу с овощами смешиваю с кинзой и солью. Авокадо режу кубиками, сбрызгиваю лимоном. Из лаваша сворачиваю кульки, наполняю курицей и овощами, сверху посыпаю брынзой. Подаю с авокадо.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поклонники Thomas Mraz устроили давку на его концерте
«Завершают расследование»: НАБУ и САП хотят арестовать жену Зеленского
Генконсульство РФ подключилось к истории арестованного в Кемере россиянина
Вооруженный двумя ножами посетитель Эрмитажа захватил трон императора
«Застрелен»: под Лейпцигом развернулась новая трагедия
«Это очень серьезно»: бывший премьер Украины высказался о запуске «Сармата»
Роскосмос показал уникальный снимок метеоритного кратера на Земле
Россиянин отдал накопления мошенникам и стал пироманом по их указанию
Лютые удары и обугленные трупы солдат ВСУ: новости СВО на вечер 17 мая
Прибалты назвали условие для отправки 40 военных в Ормузский пролив
Минздрав запустит для российских родителей «школы для беременных»
Атака ВСУ на Подмосковье вызвала в Европе жесткую критику
Нетаньяху пообещал не жалеть денег на защиту от дронов
Поиски Усольцевых: последние новости 17 мая, что случилось на самом деле?
Словакия и Азербайджан могут заключить 10-летний контракт на поставку газа
Появились детали пожара на стройплощадке на востоке Москвы
Площадь пожара на востоке Москвы увеличилась
Политолог ответил, что потребуют США от Китая за отказ от поддержки Тайваня
Дептранс изменил движение автотранспорта из-за сильного пожара в Москве
Ирак оказался втянут в противостояние Израиля, США и Ирана
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.