Куриные фахитос на мангале — дух мексиканского фастфуда, не отходя от дачи: вот рецепт

Куриные фахитос на мангале — дух мексиканского фастфуда, не отходя от дачи: вот рецепт

Хотите устроить вечеринку без повода? Приготовьте фахитос. Это не просто ужин, это — формат, где каждый собирает свой идеальный рулет с курицей, перцем и брынзой.

Что понадобится

500 г куриного филе, 2 болгарских перца, 1 красная луковица, 2 листа тонкого лаваша, 100 г брынзы, 1 авокадо, 1 пучок кинзы, 1 лимон, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. кумина, 2 ч. л. паприки, 3 ст. л. растительного масла, соль по вкусу.

Как я готовлю

Курицу режу кубиками 3–4 см. Чеснок рублю, кумин раздавливаю ножом. Смешиваю масло, сок половины лимона, кумин, чеснок, паприку. Заливаю курицу, оставляю при комнатной температуре на 1 час.

Лук режу на четвертинки, перец крупными кусками 4×4 см. Лаваш режу на квадраты 20×20 см. Курицу нанизываю на шампуры, отдельно — лук и перец.

Мангал разжигаю до среднего жара. Жарю курицу и овощи 5 минут, регулярно поворачивая. Снимаю шампуры, на их место кладу лаваш — прогреваю по 1–2 минуты с каждой стороны.

Курицу с овощами смешиваю с кинзой и солью. Авокадо режу кубиками, сбрызгиваю лимоном. Из лаваша сворачиваю кульки, наполняю курицей и овощами, сверху посыпаю брынзой. Подаю с авокадо.