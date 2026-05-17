17 мая 2026 в 18:52

ВСУ обстреляли транспортный цех Запорожской АЭС

Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской атомной электростанции, входящей в состав атомных станций Росатома, сообщила пресс-служба ЗАЭС в мессенджере МАКС. В результате обстрела был поврежден транспортный цех предприятия.

На территории Запорожской АЭС зафиксирован артиллерийский обстрел ВСУ транспортного цеха станции. В результате повреждены кровля здания и несколько автобусов для перевозки персонала, — говорится в сообщении.

Кроме того, ударной волной были выбиты окна на участке связи, расположенном возле транспортного цеха. По предварительным данным, пострадавших нет, возгорания также удалось избежать.

Ранее ВСУ попытались нанести удар с помощью беспилотного летательного аппарата по территории ЗАЭС. Выпущенный украинскими военными дрон-камикадзе рухнул в непосредственной близости от критически важных энергоблоков.

До этого украинская армия атаковала Энергодар. Мэр города Максим Пухов сообщил, что повреждения получили фасады нескольких многоквартирных жилых домов, а также множество автомобилей. Он добавил, что под удар также попали вышка сотовой связи, АЗС и автостоянка.

