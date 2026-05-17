Появилась новая деталь задержания посетителя Эрмитажа

У задержанного в петербургском музее Эрмитаж посетителя обнаружили нож, спрятанный в обуви, сообщили в пресс-центре музея. Нарушителя доставили в 78-й отдел полиции города.

Нарушитель был задержан и доставлен в 78-й отдел полиции. При задержании у него изъят небольшой нож танто, который был спрятан в обуви, — пояснили в пресс-центре.

Ранее 46-летний предприниматель из деревни Горбунки захватил трон в Эрмитаже. Когда мужчину попытались остановить, он достал ножи. По данным Росгвардии, инцидент произошел днем в воскресенье, 17 мая, в Георгиевском зале музея.

До этого в Санкт-Петербурге представители Росгвардии задержали 66-летнего рецидивиста, который в состоянии алкогольного опьянения напал на женщину-кондуктора. Нападение произошло на Васильевском острове в салоне троллейбуса № 10.

Также петербургский суд арестовал кандидата в мастера спорта по тхэквондо Юрия Астафьева, который насмерть избил случайного прохожего в Нижне-Ивановском сквере. Толчком к агрессии послужила жалоба знакомой спортсмена на якобы имевшие место домогательства со стороны спавшего на газоне мужчины.

