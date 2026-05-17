День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 17:19

Поклонники Thomas Mraz устроили давку на его концерте

Петербуржцы пожаловались на овербукинг на концерте Thomas Mraz

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

На концерте популярного хип-хоп-исполнителя Thomas Mraz (настоящее имя — Алмас Гатауллин) в петербургском клубе Base произошла серьезная давка из-за овербукинга, сообщает «Фонтанка». Зрители пожаловались, что администрация площадки продала билетов больше, чем вмещает зал, из-за чего значительная часть фанатов так и не смогла пробиться к сцене.

Организаторов нет, деньги никто возвращать не хочет, обратиться не к кому. Люди, бедные, выходят из зала, кто смог туда пробиться, в предобморочном состоянии, — пожаловалась одна из поклонниц артиста.

Из-за переполненности помещения и отсутствия вентиляции внутри образовалась сильная духота, многим посетителям становилось плохо. Пострадавшие от халатности люди массово требовали вернуть потраченные на билеты деньги.

Сам уфимский хип-хоп-артист, получивший широкую известность в 2016 году после выхода своего дебютного альбома May13, уже отреагировал на волну критики со стороны фанатов. Он публично извинился перед аудиторией за неудобства и добавил, что был не в курсе ситуации с билетами.

Ранее выступление американской метал-группы Metallica на стадионе в пригороде Афин, собравшее более 80 тыс. зрителей, спровоцировало небольшие подземные колебания. Сейсмологическое оборудование зафиксировало так называемые концертные толчки.

Шоу-бизнес
концерты
билеты
клубы
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские киберспортсмены выиграли на турнире в Астане
ВСУ обстреляли транспортный цех Запорожской АЭС
Слуцкий объяснил, с чем связан массовый налет БПЛА на Москву
Иран нанес удар по АЭС в Абу-Даби? Что известно, риск ядерной катастрофы
Бизнесмен с ножами захватил трон императора в Эрмитаже: что там произошло
СК назвал причину взрыва на заправке в Пятигорске
На Западе узнали о тревоге окружения Трампа из-за Китая и Тайваня
Минобороны ОАЭ раскрыло подробности удара по АЭС «Барака»
Google, Microsoft и Meta хотят обязать платить Ирану за интернет-трафик
Американские ученые связали спад рождаемости с неожиданным фактором
Число погибших в результате атак на Ливан выросло
Пожар на стройплощадке на востоке Москвы потушили
Белый дом может снова пойти на уступки по российской нефти
МУС ответил на сообщения о тайной выдаче ордеров на арест министров Израиля
«Напоминает капитуляцию»: военэксперт о выдвинутых пяти условиях США Ирану
Появились новые подробности о расследовании против Павла Дурова во Франции
В Москве нашли тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти
«Поставить в стойло»: экс-нардеп о возможном преследовании жены Зеленского
Президент Бразилии пошутил о фотографии Трампа
В ФРГ назвали тех, кто представляет реальную опасность для страны
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.