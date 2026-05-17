Поклонники Thomas Mraz устроили давку на его концерте Петербуржцы пожаловались на овербукинг на концерте Thomas Mraz

На концерте популярного хип-хоп-исполнителя Thomas Mraz (настоящее имя — Алмас Гатауллин) в петербургском клубе Base произошла серьезная давка из-за овербукинга, сообщает «Фонтанка». Зрители пожаловались, что администрация площадки продала билетов больше, чем вмещает зал, из-за чего значительная часть фанатов так и не смогла пробиться к сцене.

Организаторов нет, деньги никто возвращать не хочет, обратиться не к кому. Люди, бедные, выходят из зала, кто смог туда пробиться, в предобморочном состоянии, — пожаловалась одна из поклонниц артиста.

Из-за переполненности помещения и отсутствия вентиляции внутри образовалась сильная духота, многим посетителям становилось плохо. Пострадавшие от халатности люди массово требовали вернуть потраченные на билеты деньги.

Сам уфимский хип-хоп-артист, получивший широкую известность в 2016 году после выхода своего дебютного альбома May13, уже отреагировал на волну критики со стороны фанатов. Он публично извинился перед аудиторией за неудобства и добавил, что был не в курсе ситуации с билетами.

Ранее выступление американской метал-группы Metallica на стадионе в пригороде Афин, собравшее более 80 тыс. зрителей, спровоцировало небольшие подземные колебания. Сейсмологическое оборудование зафиксировало так называемые концертные толчки.