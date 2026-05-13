Концерт культовой метал-группы в Греции привел к землетрясению Ekathimerini: концерт группы Metallica в Греции вызвал микросейсмические толчки

Выступление американской метал-группы Metallica на стадионе в пригороде Афин, собравшее более 80 тыс. зрителей, спровоцировало небольшие подземные колебания. Греческая газета Ekathimerini сообщила, что сейсмологическое оборудование зафиксировало так называемые «концертные толчки».

Афинский геодинамический институт показал оценку в реальном времени толчков, известных как «концертные толчки», вызванных согласованными перемещениями толпы на мероприятии, — говорится в публикации газеты.

Помимо своих хитов, металлисты исполнили вариации на тему Микиса Теодоракиса из фильма «Грек Зорба» и кавер на песню греческой группы Trypes «You Don„t Fit Anywhere“. Год назад аналогичный инцидент произошел на концерте Metallica в штате Вирджиния. Никто из посетителей не пострадал, ущерба инфраструктуре не зафиксировано.

