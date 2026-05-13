День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 02:09

Концерт культовой метал-группы в Греции привел к землетрясению

Ekathimerini: концерт группы Metallica в Греции вызвал микросейсмические толчки

Фото: K.C. Alfred/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Выступление американской метал-группы Metallica на стадионе в пригороде Афин, собравшее более 80 тыс. зрителей, спровоцировало небольшие подземные колебания. Греческая газета Ekathimerini сообщила, что сейсмологическое оборудование зафиксировало так называемые «концертные толчки».

Афинский геодинамический институт показал оценку в реальном времени толчков, известных как «концертные толчки», вызванных согласованными перемещениями толпы на мероприятии, — говорится в публикации газеты.

Помимо своих хитов, металлисты исполнили вариации на тему Микиса Теодоракиса из фильма «Грек Зорба» и кавер на песню греческой группы Trypes «You Don„t Fit Anywhere“. Год назад аналогичный инцидент произошел на концерте Metallica в штате Вирджиния. Никто из посетителей не пострадал, ущерба инфраструктуре не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что порядка 270 педагогов вместе исполнили песню „День Победы“ на концерте в Пятигорске Ставропольского края. Кроме того, учителя читали стихи военных лет и делились историями из семейных архивов. Выступления стали данью уважения подвигу советского народа и возможностью передать память о нем молодому поколению.

Шоу-бизнес
концерты
Metallica
землетрясения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Концерт культовой метал-группы в Греции привел к землетрясению
Кадры пожара у кремля в Измайлово появились в Сети
Без ведома Трампа: корабли Франции и Британии идут в Ормуз — НАТО все?
Зеленского уличили в попытке купить у боснийских мусульман оружие
Иран назвал США пять условий, при которых возобновит переговоры
Запад в панике: Иран готов обрушить мировой интернет-трафик — что дальше
Ведущий программы «До и после полуночи» скончался в возрасте 75 лет
Зеленский согласовал санкции против российских «гигантов»
Роспотребнадзор озвучил, кто считается главным переносчиком хантавируса
Школьная учительница Путина дала характеристику бывшему ученику
Каждый пятый с энцефалитом: как спастись от клещей. Полный ликбез от врача
«Цель — медаль Олимпиады»: теннисистка Абраамян о победах и главной мечте
Пожар разгорелся на территории кремля в Измайлово
Возрастных пассажиров бизнес-класса задержали за секс в самолете
«Как капитан корабля»: в РФПИ озвучили, почему Стармер не уходит в отставку
Долги налоговой и развод с Джиганом: как живет Оксана Самойлова
Два человека попали в больницу при атаке ВСУ на Брянскую область
Трамп расставил точки в вопросе достижения с Россией понимания по ДНР
ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области
Трамп отправился на встречу с Си Цзиньпином
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.