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23 июля 2025 в 05:52

Музыкальные легенды отреагировали на смерть Оззи Осборна

Metallica и Элтон Джон отреагировали на смерть рок-музыканта Оззи Осборна

Оззи Осборн Оззи Осборн Фото: NILSSON RICKARD/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Легенда хэви-метала Оззи Осборн скончался на 77-м году жизни, оставив после себя богатое музыкальное наследие. На его уход откликнулись коллеги по цеху, включая группу Metallica и Элтона Джона, которые поделились теплыми воспоминаниями о музыканте в своих соцсетях.

Metallica разместила совместное фото с Осборном на странице коллектива. Оно было сопровождено эмодзи разбитого сердца.

Элтон Джон назвал Осборна «близким другом». По его словам, музыкант был одним из самых веселых людей в его жизни.

Новатор и легенда, занявший место в пантеоне рок-богов, — написал Элтон Джон.

Роб Зомби, экс-вокалист White Zombie, также попрощался с Осборном. Он поблагодарил музыканта за все, что он сделал для мира.

Группа Black Sabbath, основателем которой был Осборн, опубликовала в соцсетях прощальное сообщение. Под ним собралось множество комментариев от поклонников, коллег и друзей.

Оззи навсегда! – значится в социальных сетях.

Осборн успел дать последний концерт 5 июля в Бирмингеме, где выступили Metallica и Guns N» Roses. Его наследие включает хиты Iron Man, Paranoid и Crazy Train, которые стали классикой жанра.

Рок-музыкант ушел из жизни в возрасте 76 лет. В заявлении его семьи говорится, что он умер «в окружении любви». У музыканта была болезнь Паркинсона, а в последние годы он страдал от других проблем со здоровьем, в том числе от осложнений после травм, полученных в результате падения в 2019 году.

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