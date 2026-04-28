Дебошир попытался сжечь ночной клуб в Севастополе

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 16:18

Дебошир пытался поджечь клуб Nebar в Севастополе

Подписывайтесь на нас в MAX

Посетитель пытался сжечь клуб Nebar на улице Ушакова в Севастополе, передает Telegram-канал «Mash на волне». По данным журналистов, дебошир устроил конфликт, после чего его попросили успокоиться и выпроводили на улицу.

Через какое-то время он вернулся вместе с канистрой. Мужчина облил здание и поджег, но до пожара не дошло — сотрудники потушили возгорание своими силами. Агрессора задержала полиция.

Ранее Северский городской суд Томской области приговорил двух несовершеннолетних к двум годам и семи месяцам по статье о диверсии за поджог релейных шкафов. Мальчики действовали по заданию украинских спецслужб. Подростков отправили в учебно-воспитательное учреждение при Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

До этого в Приамурье задержали мужчину, который поджег входную группу административного здания МО МВД России «Свободненский». Возгорание потушили сами стражи порядка, пострадавших нет, зданию причинен малозначительный ущерб. Подозреваемого быстро нашли — им оказался местный житель 1964 года рождения, которого доставили в отдел внутренних дел, рассказали Амур.инфо в правоохранительных органах.

Регионы
Севастополь
клубы
поджоги
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.