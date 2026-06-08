Частный вертолет совершил аварийную посадку в российском регионе

Аварийная посадка частного вертолета произошла в деревне Верхнее Рыболово Архангельской области, сообщил Telegram-канал «112». По его данным, на борту находились два пассажира, они не пострадали.

По предварительным данным, причиной случившегося стала неисправность двигателя. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на Кубани. Инцидент произошел на территории Славянского района. Установлено, что пилот не пострадал, причины случившегося уточняются.

До этого санитарный самолет Ан-24, следовавший по маршруту Иркутск — Бодайбо, совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. Во время полета экипаж зафиксировал отказ одного из двигателей. Ситуация осложнялась погодными условиями в пункте назначения, из-за чего борт перенаправили в Бурятию.

Кроме того самолет Airbus экстренно сел в аэропорту в Емельяновском муниципальном округе под Красноярском. Воздушное судно благополучно приземлилось, пострадавших нет.