ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 июня 2026 в 10:49

Частный вертолет совершил аварийную посадку в российском регионе

Частный вертолет совершил аварийную посадку в Архангельской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Аварийная посадка частного вертолета произошла в деревне Верхнее Рыболово Архангельской области, сообщил Telegram-канал «112». По его данным, на борту находились два пассажира, они не пострадали.

По предварительным данным, причиной случившегося стала неисправность двигателя. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на Кубани. Инцидент произошел на территории Славянского района. Установлено, что пилот не пострадал, причины случившегося уточняются.

До этого санитарный самолет Ан-24, следовавший по маршруту Иркутск — Бодайбо, совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. Во время полета экипаж зафиксировал отказ одного из двигателей. Ситуация осложнялась погодными условиями в пункте назначения, из-за чего борт перенаправили в Бурятию.

Кроме того самолет Airbus экстренно сел в аэропорту в Емельяновском муниципальном округе под Красноярском. Воздушное судно благополучно приземлилось, пострадавших нет.

Регионы
Архангельская область
происшествия
вертолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Авиация НАТО сбила дрон над Латвией
Мужчина подобрал полмиллиона рублей в лифте и попал под статью
Психолог рассказала о важности первой работы для подростка
Волонтер раскрыла, что стало с пропавшей на Пхукете россиянкой
Иран предупредил США и Израиль об ответе за удары
В Госдуме ответили, к чему приведут попытки ВСУ атаковать Крым
Пушилин обвинил Киев в блокаде с ударами по инфраструктуре
«Подлизываются к диктатору»: в Европе разнесли Мерца за фото с Зеленским
Япония назвала условия отправки военного флота в Ормузский пролив
В Иране выступили с серьезными обвинениями к США и Израилю
Москвичам рассказали о способе наладить отношения с близкими
Медведчук назвал главного выгодоприобретателя от конфликта на Украине
Женщина чудом выжила после падения в канализационный люк
Житель приграничья получил травмы лица и рук от атаки дрона ВСУ
Турэксперт перечислила лучшие направления для отдыха в Подмосковье
Число погибших при землетрясении на юге Филиппин увеличилось
Российских школьников могут привлечь к сбору воспоминаний ветеранов СВО
Наступление ВС России на Харьков 8 июня: десятки убитых, ДРГ в Купянске
На Филиппинах отменили предупреждение о цунами
Репродуктолог ответила, как избежать осложнений при позднем зачатии
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.