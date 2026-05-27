27 мая 2026 в 11:15

Самолет экстренно сел в аэропорту под Красноярском

Самолет Airbus совершил аварийную посадку в аэропорту под Красноярском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолет Airbus экстренно сел в аэропорту в Емельяновском муниципальном округе под Красноярском, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по краю в мессенджере МАКС. Воздушное судно благополучно приземлилось, пострадавших нет.

Поступило сообщение об аварийной посадке воздушного судна в аэропорту Емельяновского муниципального округа, — говорится в сообщении.

Ранее самолет совершил жесткую посадку в Богучанском районе вблизи поселка Осиновый Мыс в Красноярском крае. Предварительно, два человека пострадали. Их эвакуировали в больницу. Один из пострадавших попал в медучреждение в тяжелом состоянии.

До этого два человека были направлены в больницу после вынужденной посадки Ан-2 в Якутии. Восемь человек, находившихся на борту самолета, вышли к населенному пункту самостоятельно.

16 мая в Хорватии самолет Airbus A220 авиакомпании Croatia Airlines не смог взлететь и выкатился на газон. Во время происшествия лайнер задел ограждение турбиной и повредил его. По предварительным данным, на борту рейса находились 135 человек. Сообщений о пострадавших не поступало.

