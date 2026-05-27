Стало известно, как изменился объем взаимной торговли внутри ЕАЭС за 12 лет Дипломат Панкин: объем взаимной торговли в ЕАЭС вырос в два раза с 2014 года

Объем взаимной торговли внутри Евразийского экономического союза вырос в два раза с 2014 года, заявил в беседе с RT дипломат и заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин. Помимо этого, неэнергетический экспорт РФ на рынке партнеров по ЕАЭС увеличился более чем на 20% c 2021 года.

Благодаря единому таможенному пространству и обеспечению беспошлинного перемещения товаров в его рамках объем взаимной торговли внутри ЕАЭС с 2014 года увеличился в два раза. Серьезный показатель, — подчеркнул Панкин.

Ранее сообщалось, что Россия рассматривает возможную приостановку или денонсацию соглашения о поставках ресурсов в Армению на фоне сближения страны с Европейским союзом. Речь идет о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов в рамках действующего договора с Арменией.