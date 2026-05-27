Рябков описал текущие отношения России и США

Российско-американские отношения остаются предельно сложными и несут значительный заряд трудностей и ограничений, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам встречи в Госдуме. Дипломат отметил, что наряду с диалогом и некоторым движением вперед сохраняется множество санкционных и иных препятствий, передает корреспондент NEWS.ru.

С США отношения предельно сложные. Они наряду с элементом диалога и некоего движения вперед несут значительный заряд трудностей, ограничений — санкционных и других. Мы это не драматизируем, но мы это тоже и не недооцениваем, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что прогресса в двусторонних отношениях России и США не наблюдается. Сотрудничество между Москвой и Вашингтоном, по его словам, по-прежнему «находится на нуле».

Кроме того, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что визиты российских министров в США не говорят о кардинальных сдвигах в связях Москвы и Вашингтона. Такие встречи, по его словам, сохраняют свое значение для поддержания диалога.