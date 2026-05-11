11 мая 2026 в 18:36

«Давайте не забывать»: Песков оценил отношения России и США

Песков: подвижек в вопросе двусторонних отношений между Россией и США нет

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Никаких подвижек в вопросе двусторонних отношений между Россией и США нет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, взаимодействие Москвы и Вашингтона по-прежнему «находится на нуле».

Давайте не забывать, что у нас никаких подвижек в двусторонних отношениях нет, они на нуле по-прежнему, — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков подчеркнул, что определенные шаги для нормализации ситуации должна предпринять в том числе американская сторона. Однако, как уточнил представитель Кремля, таких шагов со стороны США пока не последовало.

Ранее Песков сообщил, что приглашение президента России Владимира Путина главе Белого дома Дональду Трампу посетить Москву по-прежнему остается актуальным. Он подтвердил готовность российской стороны к визиту американского лидера.

До этого политолог Юрий Самонкин выразил мнение, что продвижение армии России активизирует переговорный процесс по украинскому конфликту. Эксперт считает, что в случае продолжения противостояния Украина может лишиться государственности.

