Продвижении армии России активизирует переговорный процесс по конфликту на Украине, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, в случае продолжения противостояния Украина может лишиться государственности.

Армия противника выдыхается полностью. Сейчас там абсолютная катастрофа. Противник, имея лишь остатки западного вооружения, не может вывести свои силы [из Донбасса]. В этом отношении военное преимущество на нашей стороне. [Украинский] народ спит и мечтает о том, как поменять власть на более договороспособную. Как только армия [РФ] выйдет на еще более выгодные позиции, начнется переговорный трек. Киевскому режиму необходимо будет либо сдаться, либо уйти, либо просто поменять парадигму. Украина может полностью утратить остатки государственности, ― сказал Самонкин.

Политолог отметил, что украинской армии не хватает резервов для продолжения боевых действий. Он добавил, что на текущий момент противник может пытаться только проводить диверсии, но на поле боя Вооруженные силы Украины лишены преимуществ.

Резервы у ВСУ абсолютно нулевые, все убегают, никто не хочет воевать. Даже те же самые националисты и активные адепты режима уже практически все были утилизированы в Курской области. У них происходит чудовищная военная катастрофа. Все, что они могут нам показать, — это только теракты и работу мошенников, чтобы подкупать людей со слабой психикой для диверсионных действий. С военной точки зрения, Украина вообще никак не проявила себя в этом году и не показала способности нанести нам ущерб, даже имея хоть какое-то западное вооружение, на линии боестолкновения. То, что они устраивают террористические атаки, не может сравниться с реальными военными действиями, ― резюмировал Самонкин.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что кандидатура президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера как потенциального переговорщика от Евросоюза по украинскому конфликту вряд ли устроит Россию. Он отметил, что немецкий политик оказал влияние на госпереворот на Украине в 2014 году.