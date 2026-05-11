Политолог предположил, может ли Штайнмайер стать переговорщиком по Украине

Кандидатура президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера как потенциального переговорщика от Евросоюза по украинскому конфликту вряд ли устроит Россию, предположил в беседе с NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. Он отметил, что немецкий политик оказал влияние на госпереворот на Украине в 2014 году.

Штайнмайер ― официальный политик. Он не годится на роль посредника. К тому же Россия его кандидатуру не примет из-за роли, которую он играл во время Евромайдана в 2014 году (Штайнмайер выступил одним из гарантов Соглашения об урегулировании кризиса на Украине, которое впоследствии не было выполнено. ― NEWS.ru). Если проанализировать реакцию в Германии на предложение [президента РФ Владимира] Путина по кандидатуре [экс-канцлера ФРГ Герхарда] Шредера, становится ясно, что официальная Германия стоит не на стороне России и на российские предложения реагировать не будет, ― сказал Рар.

Политолог добавил, что роль посредника также не могут взять на себя такие фигуры, как бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель или сооснователь немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт. Германия отказалась от своей традиционной роли моста между Россией и Западом, приняв жесткую позицию Польши и стран Балтии по конфликту на Украине, подытожил он.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Шредер не будет вести переговоры с Россией. Таким образом она подтвердила, что главы МИД стран ЕС обсудят возможные контакты с Москвой в конце мая.