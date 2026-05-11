День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 11:56

Политолог предположил, может ли Штайнмайер стать переговорщиком по Украине

Политолог Рар: Штайнмайер вряд ли устроит РФ как переговорщик по Украине от ЕС

Франк-Вальтер Штайнмайер Франк-Вальтер Штайнмайер Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Кандидатура президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера как потенциального переговорщика от Евросоюза по украинскому конфликту вряд ли устроит Россию, предположил в беседе с NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. Он отметил, что немецкий политик оказал влияние на госпереворот на Украине в 2014 году.

Штайнмайер ― официальный политик. Он не годится на роль посредника. К тому же Россия его кандидатуру не примет из-за роли, которую он играл во время Евромайдана в 2014 году (Штайнмайер выступил одним из гарантов Соглашения об урегулировании кризиса на Украине, которое впоследствии не было выполнено. ― NEWS.ru). Если проанализировать реакцию в Германии на предложение [президента РФ Владимира] Путина по кандидатуре [экс-канцлера ФРГ Герхарда] Шредера, становится ясно, что официальная Германия стоит не на стороне России и на российские предложения реагировать не будет, ― сказал Рар.

Политолог добавил, что роль посредника также не могут взять на себя такие фигуры, как бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель или сооснователь немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт. Германия отказалась от своей традиционной роли моста между Россией и Западом, приняв жесткую позицию Польши и стран Балтии по конфликту на Украине, подытожил он.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Шредер не будет вести переговоры с Россией. Таким образом она подтвердила, что главы МИД стран ЕС обсудят возможные контакты с Москвой в конце мая.

Европа
Германия
Франк-Вальтер Штайнмайер
Украина
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведчук предостерег Германию и ЕС от милитаризации
Школьница отдала мошенника украшений на 3 млн рублей «для проверки»
Два человека пострадали при атаке дрона в Запорожской области
«Пора вызывать санитаров»: Захарова о санкциях в отношении психбольницы
ЕК оценила риск распространения хантавируса в Европе
Журналист из Москвы обратился в клинику Бангкока и исчез
Патриарх Кирилл наградил главу МВД орденом Александра Невского
Калужское шоссе засыпало семечками и орехами из-за аварии
Глава Росмолодежи ответил на санкции Британии приглашением на фестиваль
В Госдуме раскрыли, когда Россия забудет о летних отключениях горячей воды
Польша поставила под вопрос дружбу с США из-за одного беглеца
В МО раскрыли, как ВС России отреагировали на нарушение ВСУ перемирия
Минобороны подсчитало, сколько раз ВСУ нарушили режим прекращения огня
Минобороны сообщило об уничтожении 85 беспилотников ВСУ
В Минобороны рассказали о действиях российских войск во время перемирия
Детский сад получил огромный штраф из-за ребенка под колесами грузовика
Акция против беженцев переросла в уличные бои в одной из стран ЕС
«Будет для них новый Вьетнам»: политолог о планах Трампа заняться Кубой
Коммунальная авария «оставила» детей российского города без школ и детсадов
Стубб раскрыл истинную причину военного присутствия США в Европе
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.