В Кремле дали оценку кандидату для переговоров от Евросоюза Песков: главным для переговорщиков со стороны ЕС должно быть желание диалога

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное назначение Франка-Вальтера Штайнмайера посредником в переговорах между Европой и Россией, не исключил ни одну из кандидатур. Главное условие, по его словам, — наличие у европейской стороны твердого политического желания возобновить диалог, передает РИА Новости.

Сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное — чтобы было политическое желание восстановить диалог, — сказал Песков.

Ранее о намерении правящей коалиции ФРГ обсудить кандидатуру Штайнмайера сообщал журнал Spiegel. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, называл предпочтительной фигурой экс-канцлера Герхарда Шредера, отметив, что Европе самой надо выбрать того, кому она доверяет и кто не делал резких антироссийских заявлений.

До этого немецкий политолог Александр Рар заметил, что кандидатура Штайнмайера как потенциального переговорщика от Евросоюза по украинскому конфликту вряд ли устроит Россию. Он отметил, что немецкий политик оказал влияние на госпереворот на Украине в 2014 году. Политолог добавил, что роль посредника также не могут взять на себя такие фигуры, как бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель или сооснователь немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.