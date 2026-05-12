День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 05:02

В Кремле дали оценку кандидату для переговоров от Евросоюза

Песков: главным для переговорщиков со стороны ЕС должно быть желание диалога

Московский Кремль Московский Кремль Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное назначение Франка-Вальтера Штайнмайера посредником в переговорах между Европой и Россией, не исключил ни одну из кандидатур. Главное условие, по его словам, — наличие у европейской стороны твердого политического желания возобновить диалог, передает РИА Новости.

Сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное — чтобы было политическое желание восстановить диалог, — сказал Песков.

Ранее о намерении правящей коалиции ФРГ обсудить кандидатуру Штайнмайера сообщал журнал Spiegel. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, называл предпочтительной фигурой экс-канцлера Герхарда Шредера, отметив, что Европе самой надо выбрать того, кому она доверяет и кто не делал резких антироссийских заявлений.

До этого немецкий политолог Александр Рар заметил, что кандидатура Штайнмайера как потенциального переговорщика от Евросоюза по украинскому конфликту вряд ли устроит Россию. Он отметил, что немецкий политик оказал влияние на госпереворот на Украине в 2014 году. Политолог добавил, что роль посредника также не могут взять на себя такие фигуры, как бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель или сооснователь немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.

Власть
Дмитрий Песков
Франк-Вальтер Штайнмайер
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог предупредила о серьезных последствиях «чистки» печени
Вспышка хантавируса вызвала опасные последствия на борту MV Hondius
Российский «Курьер» «доставил» подарки ВСУ в Сумской области
Остеопат рассказала, как мьюинг может навредить здоровью
Психолог объяснила, как пережить кризис среднего возраста
Месть за Кубок: «Динамо» отбирает чемпионство у «Краснодара» в очном матче
На Украине рассекретили, какое главное обещание хочет нарушить Зеленский
Раскрыт шаг, который поспособствует укреплению отношений РФ и Азербайджана
В Кремле дали оценку кандидату для переговоров от Евросоюза
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 мая
В МИД РФ призвали активизировать «просевшие связи» с одной из стран
Минздрав предложил добавить десятки новых медспециальностей
Стало известно, как скандал с Ермаком может ударить по репутации Зеленского
Туристы подали сигнал бедствия на Сахалине
В МИД РФ раскрыли коварные планы Евросоюза на связь Еревана и Москвы
Россиян обнадежили информацией о новых длинных выходных
Посетители ТЦ на Украине слушали гимн России в День Победы
Вице-премьер РФ объяснил, как изменится ВВП страны в 2026 году
ОАЭ подозревают в ударах по территории Ирана
Экс-представитель Зеленского озвучила, как он выбрал путь Геббельса
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.