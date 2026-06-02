02 июня 2026 в 11:48

Актриса Алена Яковлева ответила на обвинения в династийности

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Династии есть во всех профессиях, не только в актерской, сказала NEWS.ru народная артистка Алена Яковлева. Она добавила, что ее отец, народный артист СССР Юрий Яковлев, никогда не помогал ей в карьере.

Понятно, что нас, Яковлевых, любят укорять тем, что мы династия. Хотя, чем тут укорять, есть же династии врачей, учителей, инженеров. Мы же не виноваты в том, что у нас такая семья. Нам же не с неба все падает — мы много работаем. Мне никогда ничего легко не давалось, все шло через преодоление. Нельзя сказать, будто я родилась с серебряной ложкой, — сказала Яковлева.

Актриса добавила, что отец, народный артист СССР Юрий Яковлев, ее никогда не продвигал, он лишь приходил в театр посмотреть ее готовые спектакли. Яковлева призналась, что всегда была неуверенным в себе человеком.

И я четыре года [во время учебы] играла старух, уродцев — только на третьем курсе подготовила отрывок с красавицей-героиней, в этом амплуа меня и взяли в театр, — вспомнила актриса.

2 июня народная артистка Алена Яковлева празднует 65-летний юбилей. Больше сорока лет актриса служит в Театре сатиры, она застала его золотой век, когда в театре играли Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Спартак Мишулин, Ольга Аросева и другие выдающие советские актеры.

Ранее Яковлева призналась, что Театр сатиры начали покидать ведущие артисты. По ее словам, сейчас в спектаклях играют Евгений Владимирович и Янина Студилина, а почти все инсценировки пишет сын худрука Владимир Герасимов.

Алена Яковлева
Театр сатиры
Евгений Герасимов
отцы
Виктория Колодонова
В. Колодонова
