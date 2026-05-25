Актриса Яковлева рассказала о проблемах в Театре сатиры

Театр сатиры начали покидать ведущие артисты, рассказала KP.RU народная артистка России Алена Яковлева. Ранее она записала видеообращение, в котором рассказала о проблемах театра.

Создается впечатление, что наш театр начался с прихода нового руководителя [Евгения Герасимова]. Но это не так. Мы, кстати, Евгения Владимировича поддержали, когда он к нам пришел. Он обещал нам худсовет, потом сказал, что категорически против. Как я уже сказала, почти все инсценировки пишет его сын Владимир Герасимов, в спектаклях играют Евгений Владимирович и Янина Студилина, — рассказала Яковлева.

Актриса подчеркнула, что недавно театр покинули Андрей Барило, Юрий Нифонтов, Олег Кассин, Константин Карасик, Александр Чевычелов и Ангелина Стречина. По ее словам, руководство театра должно развивать деятельность.

Ранее Яковлева рассказала, что в Театре сатиры прошло собрание на фоне отмены спектакля к ее юбилею. По мнению самой актрисы, Герасимов якобы тратит деньги на постановки с другими приглашенными актерами.

