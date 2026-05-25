В Кремле выразили надежду на участие Армении в мероприятиях ЕАЭС в Астане

РФ надеется на участие Армении в мероприятиях ЕАЭС в Астане в конце мая, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он напомнил, что премьер республики Никол Пашинян отказался от поездки на мероприятие, сославшись на избирательную компанию в своей стране, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Мы рассчитываем, что так или иначе армянская сторона все-таки будет принимать участие в этой очень важной встрече, продолжая свое членство в ЕАЭС, — сказал Песков.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев намекнул премьер-министру Армении Николу Пашиняну, что выход республики из ЕАЭС неизбежно приведет к переходу на европейские рыночные цены на газ. Политик отметил, что это решение лишит Ереван существующих экономических преференций.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Пашинян отказался участвовать в саммите ЕАЭС 28–29 мая в Казахстане. Дипломат подчеркнула, что это превратилось в систему, но на работе союза не отразится. Она добавила, что мероприятие посетит вице-премьер республики Мгер Григорян.