23 мая 2026 в 11:49

Медведев намекнул Пашиняну на последствия выхода из ЕАЭС

Медведев напомнил Пашиняну об изменении цен на газ после выхода из ЕАЭС

Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев намекнул премьер-министру Армении Николу Пашиняну, что в случае выхода республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) страну ждет неизбежный переход на европейские рыночные цены на газ. В посте в блоге в МАКС политик отметил, что это решение лишит Ереван существующих экономических преференций.

Как известно, тот, кто старается усидеть между стульями, рискует больно приземлиться прямо на свою вялую задницу. Именно это, судя по всему, и собрался в ближайшее время проделать некий человечек по кличке Никол. Он настойчиво затаскивает свою супердержаву в Евросоюз, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС, — добавил Медведев.

Политик напомнил, что биржевые цены на газ на европейском хабе TTF в Нидерландах сейчас находятся в районе $570–590 (42 тыс. рублей). Он подчеркнул, что попытка усидеть «между двумя стульями» неизбежно приведет к болезненному столкновению с «экономическими реалиями».

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что сближение Армении с Европейским союзом может повлиять на ее отношения с ЕАЭС и скажется на экономическом сотрудничестве с Россией. Он призвал Ереван сделать выбор побыстрее.

