Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 12:21

Силы ПВО успешно уничтожили шесть БПЛА в Калужской области

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Дежурные силы противовоздушной обороны утром 23 мая успешно уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Калужской областью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. Воздушные цели были перехвачены и ликвидированы сразу в нескольких муниципальных образованиях области.

Сегодня утром силами ПВО уничтожены шесть БПЛА над территориями Мещовского, Малоярославецкого, Думиничского муниципальных округов, а также на окраине города Калуга, — написал глава субъекта.

Согласно данным экстренных служб, в результате падения обломков пострадавших среди населения нет. Разрушений объектов гражданской инфраструктуры также не зафиксировано.

Ранее стало известно, что ВСУ за прошедшие сутки обстреляли Курскую область 73 раза. По словам губернатора Александра Хинштейна, 108 украинских беспилотников удалось сбить. Погибших и пострадавших нет, но в нескольких населенных пунктах дроны выбили стекла в домах и повредили автомобили.

Утром 23 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 348 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей.

Регионы
Калужская область
ПВО
БПЛА
атаки
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Под завалами колледжа в Старобельске остались люди
Число погибших детей при атаке на колледж в Старобельске увеличилось
«Ходят за мной в туалет»: Фицо пошутил над расспросами членов ЕС о Путине
Захарова одной картинкой высмеяла отказ Запада посещать Старобельск
Володин рассказал о новых мерах поддержки многодетных семей
Захарова озвучила первых отказавшихся от поездки на место трагедии в ЛНР
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Губернатор предупредил о снижении скорости интернета на фоне атак ВСУ
Американская разведка сцепилась с ЦРУ из-за секретных архивов
Раскрыта причина крупного пожара в НИИ в центре Иркутска
Возросло число заразившихся Эболой в африканской стране
Сальдо ответил на заявления Киева о гуманитарной катастрофе в Алешках
«Неудачный осколок СССР»: Украине указали на ее место
В Старобельске ищут 10 студенток, пропавших при ударе ВСУ по колледжу
Число жертв удара ВСУ по колледжу с детьми увеличилось
«Разрушительное воздействие на Германию»: Дмитриев о коллапсе в Европе
В Госдуме объяснили циничное отношение ООН к атаке ВСУ на общежитие в ЛНР
Раскрыта судьба двух пострадавших в ДТП в Турции россиян
Установлены имена погибших и пострадавших при атаке в Старобельске
Готовят ответ на убийство детей в Старобельске? Удары по Украине 23 мая
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.