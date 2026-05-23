Силы ПВО успешно уничтожили шесть БПЛА в Калужской области

Дежурные силы противовоздушной обороны утром 23 мая успешно уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Калужской областью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. Воздушные цели были перехвачены и ликвидированы сразу в нескольких муниципальных образованиях области.

Сегодня утром силами ПВО уничтожены шесть БПЛА над территориями Мещовского, Малоярославецкого, Думиничского муниципальных округов, а также на окраине города Калуга, — написал глава субъекта.

Согласно данным экстренных служб, в результате падения обломков пострадавших среди населения нет. Разрушений объектов гражданской инфраструктуры также не зафиксировано.

Ранее стало известно, что ВСУ за прошедшие сутки обстреляли Курскую область 73 раза. По словам губернатора Александра Хинштейна, 108 украинских беспилотников удалось сбить. Погибших и пострадавших нет, но в нескольких населенных пунктах дроны выбили стекла в домах и повредили автомобили.

Утром 23 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 348 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей.