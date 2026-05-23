Хинштейн раскрыл личность погибшей при ударе ВСУ женщины Жительница Курской области погибла при ударе ВСУ по частному дому

В Курской области местная жительница погибла при ударе ВСУ по частному дому, сообщил в соцсетях губернатор Александр Хинштейн. По его словам, трагический инцидент произошел вблизи слободы Подол Суджанского района.

Подлые преступления нацистов продолжаются. По уточненной информации, вчера вражеский беспилотник атаковал частный дом вблизи слободы Подол Суджанского района. В результате удара дом загорелся. К огромной скорби, погибла местная жительница. Пелагее Николаевне было 67 лет, — сказано в сообщении.

До этого Хинштейн сообщил, что ВСУ за прошедшие сутки обстреляли Курскую область 73 раза. По его словам, 108 украинских беспилотников были сбиты. Погибших и пострадавших нет, уточнил губернатор.

Ранее сообщалось, что украинский дрон атаковал 66-летнего пенсионера из Некрасово и жительницу хутора Фонов под Курском. По словам губернатора Курской области, пострадавший на тот момент работал в саду. Хинштейн добавил, что обошлось без серьезных травм — в частности, мужчине не потребовалась госпитализация.