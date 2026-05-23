ВСУ возобновили атаку на место трагедии в Старобельске Мирошник: украинские БПЛА атакуют место трагедии в Старобельске в ЛНР

Украинские БПЛА атакуют место трагедии в Старобельске в ЛНР, где продолжаются поисково-спасательные работы, сообщил в соцсетях посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По словам дипломата, спасатели вынуждены прятаться в укрытие по определенной команде.

Место трагедии в Старобельске подвергается атакам. Спасателям приходится прерывать работы по команде «воздух» и прятаться в укрытие, — отметил он.

Также Родион Мирошник назвал произошедшее терактом загнанных как крыс нацистов. Они пытаются кусать за самое больное, совершая покушения на несовершеннолетних детей и ни в чем не повинных гражданских жителей, объяснил дипломат. По его словам, наказание за военные преступления будет неотвратимым.

Ранее сообщалось, что число погибших при теракте Вооруженных сил Украины в Старобельске выросло до 10. Как уточнил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, всего пострадали 48 человек. Также остается неизвестным местонахождение 11 студентов, уточнил глава республики.