Раскрыта причина крупного пожара в НИИ в центре Иркутска

Кобзев: пожар в НИИ в Иркутске вспыхнул из-за нарушения правил безопасности

Предварительной причиной крупного пожара в здании научно-исследовательского института Иргиридмет в центре Иркутска стало нарушение правил безопасности при проведении огневых работ, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в мессенджере МАКС. Окончательные выводы сделают дознаватели и сотрудники испытательной пожарной лаборатории.

Определена предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Но окончательные выводы будут сделаны после того, как дознаватели и сотрудники испытательной пожарной лаборатории тщательно изучат все обстоятельства, — написал Кобзев.

Площадь возгорания составила 700 квадратных метров, открытое горение ликвидировали 55 огнеборцев с привлечением 18 единиц техники. Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек, никто не погиб и не пострадал.

Ранее в Иркутске отменили всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» из-за пожара, вспыхнувшего в НИИ. В региональном Министерстве спорта отметили, что позднее организаторы решат, будет ли мероприятие перенесено на другую дату.

