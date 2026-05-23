23 мая 2026 в 13:36

Под завалами колледжа в Старобельске остались люди

МЧС: под завалами колледжа в Старобельске остаются девять человек

Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета в результате комбинированного массированного беспилотного удара со стороны ВСУ Фото: Евгений Биятов /РИА Новости
Под завалами общежития колледжа в Старобельске остаются девять человек, сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС России. В ночь на 22 мая здание атаковали украинские БПЛА.

Предварительно, под завалами находятся девять человек, — рассказали в МЧС.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что число погибших при теракте Вооруженных сил Украины в Старобельске выросло до 11. По его словам, пострадал 41 человек. Руководитель региона заявил, что с актуальными списками погибших и пострадавших при ударе ВСУ по общежитию и корпусу колледжа можно ознакомиться на канале администрации главы ЛНР.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал произошедшее терактом загнанных как крыс нацистов. Они пытаются кусать за самое больное, совершая покушения на несовершеннолетних детей и ни в чем не повинных гражданских жителей, объяснил дипломат. По его словам, наказание за военные преступления будет неотвратимым.

