Опасная выходка туриста в Сочи едва не сделала его инвалидом

Россиянин из Ижевска едва не стал инвалидом после того, как попытался перелезть через забор в элитном ЖК в Сочи, сообщил Telegram-канал Mash. Мужчина проколол ногу штырем и повис на ограде.

Отмечается, что пострадавшего ночью обнаружил неравнодушный прохожий — он позвал на помощь и снял туриста со штыря. Спасательная операция заняла 15 минут, при этом ижевчанин потерял много крови.

Туриста доставили в больницу и прооперировали, в настоящее время он находится под наблюдением врачей. Медики сообщили, что пострадавшему чудом удалось избежать инвалидности.

