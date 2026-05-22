В больнице Петербурга пациент избил стулом соседа по палате

В одной из больниц Санкт-Петербурга пациент избил стулом 94-летнего соседа по палате, сообщает Мойка78 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. По версии следствия, конфликт начался из-за шума.

В ведомстве сообщили, что у пожилого мужчины диагностированы серьезные травмы грудной клетки. Конфликт начался в ночное время.

Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали. Наказание предусматривает лишение свободы до 10 лет.

