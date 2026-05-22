Путин: Россия выступает за международную систему равной и неделимой безопасности

Россия выступает за создание международной системы равной и неделимой безопасности без диктата и силового давления, заявил президент страны Владимир Путин. По словам российского лидера, которые приводит пресс-служба «Единой России», она также должна создавать условия для развития сотрудничества, которое основано на правовых нормах.

Наша страна неизменно и настойчиво выступает в пользу формирования международной системы равной и неделимой безопасности, которая исключала бы методы диктата или силового давления и гарантировала мирное политико-дипломатическое решение любых межгосударственных споров и противоречий. И, разумеется, создавала бы условия для развития по-настоящему взаимовыгодного сотрудничества, — сказал глава государства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что основную угрозу международному миру и безопасности представляет политика государств «коллективного Запада». По мнению главы МИД, их основная цель — любыми способами доминировать и сохранять насколько возможно свою гегемонию.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что в мире перечеркиваются принципы международного права, которые были достигнуты после Второй мировой войны. По словам парламентария, новым правилом стало существование «мира без правил».