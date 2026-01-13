Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 13:55

«Мир без правил»: Володин высказался о международной ситуации

Володин: в мире перечеркиваются принципы международного права

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Пресс-служба Госдумы РФ
В мире перечеркиваются принципы международного права, которые были достигнуты после Второй мировой войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, которые передает пресс-служба парламента, новым правилом стало существование «мира без правил».

Видим, как перечеркиваются принципы международного права, достигнутые, зафиксированные после Второй мировой войны. Новым правилом стал мир без правил. Это ведет к огромным проблемам и напряженности, — сказал Володин.

По его словам, сейчас стало ясно, к каким последствиям ведет ситуация, когда государства позволяют себе свободно попирать суверенитет других стран, открыто игнорируя любые формальные предлоги и оправдания. Володин добавил, что в Госдуме обязаны приложить максимум усилий, чтобы донести до правительств понимание рисков, возникающих вследствие подобного отношения к принципам международной безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп признал, что его полномочия как главнокомандующего ограничены лишь его «собственной моралью». Политик отверг значимость международного права и других механизмов сдерживания при использовании военной мощи.

