03 марта 2026 в 16:03

Володин предложил отказывать в гражданстве иностранцам с судимостью

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками законопроект, согласно которому иностранцам с судимостью будут отказывать в гражданстве, сообщила пресс-служба палаты. Кроме того, инициатива предполагает запрет на выдачу таким мигрантам разрешения на временное проживание и вида на жительство.

Законопроект направлен в комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. На ближайшем заседании Совета Государственной думы определимся с датами его рассмотрения, — сказал Володин.

Согласно проекту, отказывать или аннулировать выданные документы будут при наличии у иностранца судимости любой тяжести. Изменения коснутся двух законов: «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и «О гражданстве РФ».

Володин подчеркнул, что новый закон укрепит правопорядок и повысит безопасность граждан. По его словам, приезжающие в Россию учиться или работать должны быть чисты перед законом и уважать местные традиции.

Ранее в СК России предложили лишать приобретенного гражданства за тяжкое преступление. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, сохранение гражданства в таких случаях подрывает доверие общества.

