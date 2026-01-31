Одной группе иностранцев могут пожизненно запретить въезд в Россию ГД изучит проект о пожизненном запрете на въезд в РФ иностранцам с судимостью

Группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесет в Госдуму законопроект о пожизненном запрете на въезд в Россию для иностранных граждан, имеющих судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления. Как пояснил лидер партии, цель инициативы — повысить безопасность россиян, пишет ТАСС.

ЛДПР настаивает на том, что иностранным гражданам и лицам без гражданства, уже имеющим судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, необходимо пожизненно запретить въезд в нашу страну, — указал Слуцкий.

Согласно действующему законодательству, в отношении осужденных иностранцев уже действуют временные ограничения на въезд. Однако авторы законопроекта считают эти меры недостаточными, указывая на рост числа преступлений, совершаемых мигрантами. Они предлагают ужесточить миграционную политику, введя пожизненный запрет для лиц с серьезной судимостью.

По словам Слуцкого, россияне не должны бояться оказаться на улице с мигрантом, в «послужном списке» которого могут быть грабеж, разбой или убийство. Он подчеркнул, что никто не может гарантировать, что человек, однажды совершивший тяжкое преступление, не попытается сделать это снова.

Ранее группа депутатов Госдумы от «Новых людей» во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Владиславом Даванковым заявила, что штрафы для мигрантов за нарушение правил въезда перестали выполнять превентивную функцию. Они предложили повысить размеры санкций.