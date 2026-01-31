Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 07:20

Одной группе иностранцев могут пожизненно запретить въезд в Россию

ГД изучит проект о пожизненном запрете на въезд в РФ иностранцам с судимостью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесет в Госдуму законопроект о пожизненном запрете на въезд в Россию для иностранных граждан, имеющих судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления. Как пояснил лидер партии, цель инициативы — повысить безопасность россиян, пишет ТАСС.

ЛДПР настаивает на том, что иностранным гражданам и лицам без гражданства, уже имеющим судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, необходимо пожизненно запретить въезд в нашу страну, — указал Слуцкий.

Согласно действующему законодательству, в отношении осужденных иностранцев уже действуют временные ограничения на въезд. Однако авторы законопроекта считают эти меры недостаточными, указывая на рост числа преступлений, совершаемых мигрантами. Они предлагают ужесточить миграционную политику, введя пожизненный запрет для лиц с серьезной судимостью.

По словам Слуцкого, россияне не должны бояться оказаться на улице с мигрантом, в «послужном списке» которого могут быть грабеж, разбой или убийство. Он подчеркнул, что никто не может гарантировать, что человек, однажды совершивший тяжкое преступление, не попытается сделать это снова.

Ранее группа депутатов Госдумы от «Новых людей» во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Владиславом Даванковым заявила, что штрафы для мигрантов за нарушение правил въезда перестали выполнять превентивную функцию. Они предложили повысить размеры санкций.

мигранты
въезд
запреты
судимости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МВФ дал Украине последний шанс расплатиться с огромными долгами
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 31 января: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 31 января
Силы ПВО за ночь «расправились» с 26 украинскими дронами
ВСУ попытались атаковать беспилотниками Смоленскую область
Одной группе иностранцев могут пожизненно запретить въезд в Россию
Армия России получит первые тяжелые FPV-дроны «Кощей»
В файлах по делу Эпштейна появились данные о «насиловавшем девочек» Трампе
Жуткие морозы до 47, метели, ледяной ветер: погода в России 2–8 февраля
Минобороны раскрыло, для чего используются трофейные дроны «Баба-яга»
В европейской стране грянул скандал из-за помощи Украине
Некоторые регионы России может ожидать серьезное похолодание
В Венесуэле могут отпустить из тюрем всех политзаключенных
Одним ударом поразили две цели под Сумами: успехи ВС РФ к утру 31 января
Зоопсихолог объяснила, почему кошки часто спят в обуви хозяев
В США оценили вероятность выполнения всех требований России по Украине
Озвучены самые популярные в январе имена для новорожденных
Зеленского сочли безумным за слова об убийстве русских
Российский сапер раскрыл позорную тактику ВСУ в Сумской области
Бездетность, тяжелая болезнь, уход со сцены: как живет Андрей Губин
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.