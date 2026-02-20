Зимняя Олимпиада — 2026
В России могут создать спецэнергозоны для искусственного интеллекта

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В России рассматривают возможность создания особых энергетических зон для развития технологий искусственного интеллекта, сообщили «Ведомостям» источники в работающих в сфере ИИ компаниях. Инициатива предусматривает введение специального режима энергоснабжения для центров обработки данных.

Участники рынка и представители профильных ведомств обсуждают формирование энергетических зон с особыми условиями подключения и снабжения. Проект ориентирован на размещение центров обработки данных, которые обеспечивают работу систем искусственного интеллекта.

В обсуждении участвуют отраслевые объединения, компании из сферы ИИ и Министерство энергетики Российской Федерации. Стороны рассматривают параметры регулирования и источники финансирования.

Один из собеседников издания сообщил, что для сетевых организаций установят фиксированные сроки технологического присоединения объектов к электросетям. Инициаторы также предлагают ввести единый тариф на услуги по передаче электроэнергии в пределах таких зон.

Ранее стало известно, что Минпросвещения России включило в федеральный перечень учебников первый школьный курс по нейросетям. Пособия под названием «Введение в искусственный интеллект» разработаны для учащихся пятых, шестых, седьмых, восьмых и девятых классов силами Альянса в сфере ИИ и издательства «Просвещение».

