Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 09:08

Медведев забил тревогу из-за превращения войны в захватывающий «шутер»

Медведев: ИИ превратил войну в подобие захватывающей компьютерной стрелялки

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Боевые действия превращаются в шутер («стрелялка» — жанр компьютерных игр, основу игрового процесса которого составляет взаимодействие с внутриигровыми объектами посредством стрельбы в них), заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в авторской колонке для журнала «Эксперт». По его словам, речь идет о последствиях оптимизации работы БПЛА путем совершенствования технологий ИИ.

В рисуемом экспертами ближайшем будущем беспилотники радикально дистанцируют убийцу от жертвы, превращая акт насилия в подобие захватывающего «шутера». Эта «дистанционная война» создает опасный психологический барьер, снижая порог применения силы и окончательно размывая моральную ответственность, — отметил он.

Ранее Медведев заявил, что администрация США старается развивать технологии ИИ ради сохранения долгосрочного американского лидерства на мировой арене. По его мнению, Вашингтон планирует добиться целей MAGA таким путем. В то же время зампредседателя Совбеза РФ подчеркнул, что прорывные инновации не только упрощают жизнь, но и несут пять глобальных угроз: от доминирования ИИ до зла из космоса.

Дмитрий Медведев
шутеры
войны
искусственный интеллект
БПЛА
конфликты
