Эксперт раскрыл, чем видеоигры могут быть полезны для детей Глава сети школ робототехники Пак: видеоигры помогают детям высвободить агрессию

Видеоигры помогают детям безопасно высвободить агрессию, заявил ТАСС руководитель международной сети школ робототехники «Лига роботов» и «Академии киберспорта» Николай Пак. По его словам, так работают все активности с соревновательным элементом, в том числе шахматы.

Есть исследования, которые показывают, что детям нужно где-то разгрузиться. Киберспорт — такой же спорт, как шахматы: и там, и там нужна стратегия, концентрация, — сказал Пак.

Эксперт рассказал, что благодаря играм ребенок может развивать свои когнитивные навыки и математическое мышление. Пак отметил, что во время такого времяпрепровождения они хорошо рассчитывают стратегии противника и продумывают дальнейшие ходы.

Ранее первый зампред комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что компьютерные и настольные игры, а также детские игрушки следует проверять на предмет деструктивного воздействия на психику. Соответствующий законопроект уже направлен в правительство. Она добавила, что сегодня опасные игрушки широко представлены в розничных магазинах.