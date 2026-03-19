19 марта 2026 в 15:47

На Западе предрекли Израилю крах после гибели выступавшего за мир дипломата

Профессор Малинен: Израиль ждет неминуемый крах из-за его агрессивной политики

Гроб Али Лариджани Гроб Али Лариджани Фото: Snsc/Keystone Press Agency/Global Look Press
Израиль ждет неминуемый крах из-за его агрессивной политики и нежелания идти на мирные переговоры, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети X. По его словам, это подтверждается убийством иранского дипломата Али Лариджани, выступавшего за диалог.

Малинен прокомментировал интервью бывшего высокопоставленного сотрудника аппарата нацразведки США Джо Кента. В нем экс-чиновник заявил, что Израиль намеренно устранил секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани, поскольку Тель-Авив заинтересован исключительно в продолжении конфликта и использует США как инструмент для его реализации.

Израиль, скорее всего, будет уничтожен, — озвучил свой прогноз профессор.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил сведения о смерти секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. По его словам, это стало необходимым шагом для изменения политического курса страны.

Тем временем израильский телеканал N12 сообщил, что одной из целей ударов Армии обороны Израиля по территории Ирана в ночь на 17 марта был Лариджани. Информацию подтвердил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

