Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 11:35

Японцы назвали позором встречу Такаити с Трампом

Санаэ Такаити и Дональд Трамп Санаэ Такаити и Дональд Трамп Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Японский комитет мира выступил с резкой критикой итогов японо-американского саммита, назвав поведение премьер-министра Санаэ Такаити позорящим страну, передает РИА Новости. В заявлении подчеркивается, что глава японского правительства безоговорочно поддержала действия Вашингтона, не высказав никаких возражений против военной операции США в Иране.

Следуя за президентом [США Дональдом] Трампом, премьер Такаити демонстрирует ненормальную позицию, которая позорит Японию перед мировым сообществом, — говорится в обращении.

Ранее немецкие журналисты сообщили, что Трамп во время встречи в Белом доме провел параллель между недавними действиями США в Иране и нападением Японии на Перл-Харбор. Это вызвало тревогу у японского премьер-министра, присутствовавшей на переговорах.

Кроме того, американский шоумен Джимми Киммел высмеял президента США, предположив, что его знания о нападении на Перл-Харбор ограничиваются просмотром фильма с Беном Аффлеком. Поводом для шутки стал инцидент на переговорах американского лидера с Такаити.

Япония
США
Дональд Трамп
Санаэ Такаити
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израильский Бен-Гурион принял на себя удар иранских БПЛА
Что известно о ликвидации скота в Новосибирской области
АвтоВАЗ ответил на вопрос о платной подписке на свои машины
ПВО сбила 29-й по счету беспилотник, летевший к Москве
Лунгин рассказал о чуде на съемках фильма «Остров»
Киев превратил Запорожскую область в полигон для дронов-убийц
Что известно о ликвидации украинских дронов в небе над Россией
Российская артиллерия ударила по «скелету» Украины и лишила ВСУ поставок
Покровск, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 21 марта
Удары по Украине сегодня, 21 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Жители Грузии колоннами едут на панихиду по патриарху
Захарова поздравила Лаврова с 76-летием одной лаконичной фразой
«Китайский конструктор»: названа причина отказа Трампа от БПЛА Украины
«Подводят к краю пропасти»: Захарова вынесла Германии вердикт
Московский медцентр оказался в огненном плену
Политолог ответил, какую страну могут заполонить иранские беженцы
Застреливший полицейского мужчина отправлен в СИЗО
Водителей самоходов ожидают большие изменения
Аэропорт Волгограда снова перестал обслуживать авиарейсы
США ударили по атомной «кузнице» Ирана
Дальше
Самое популярное
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.