Японцы назвали позором встречу Такаити с Трампом Японский комитет мира раскритиковал Такаити за встречу с Трампом

Японский комитет мира выступил с резкой критикой итогов японо-американского саммита, назвав поведение премьер-министра Санаэ Такаити позорящим страну, передает РИА Новости. В заявлении подчеркивается, что глава японского правительства безоговорочно поддержала действия Вашингтона, не высказав никаких возражений против военной операции США в Иране.

Следуя за президентом [США Дональдом] Трампом, премьер Такаити демонстрирует ненормальную позицию, которая позорит Японию перед мировым сообществом, — говорится в обращении.

Ранее немецкие журналисты сообщили, что Трамп во время встречи в Белом доме провел параллель между недавними действиями США в Иране и нападением Японии на Перл-Харбор. Это вызвало тревогу у японского премьер-министра, присутствовавшей на переговорах.

Кроме того, американский шоумен Джимми Киммел высмеял президента США, предположив, что его знания о нападении на Перл-Харбор ограничиваются просмотром фильма с Беном Аффлеком. Поводом для шутки стал инцидент на переговорах американского лидера с Такаити.