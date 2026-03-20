20 марта 2026 в 19:49

«Что у него в оранжевой голове?»: Трампа высмеяли после слов о Перл-Харборе

Киммел пошутил, что Трамп знает о Перл-Харборе из-за одноименного фильма

Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американский телеведущий Джимми Киммел пошутил, что все познания президента США Дональда Трампа о нападении японцев на Перл-Харбор заканчиваются на просмотре одноименного фильма с Беном Аффелеком в главной роли. Так журналист отреагировал на выходку политика во время встречи с премьером Японии Санаэ Такаити, передает The Guardian.

Что у него в оранжевой голове? У меня нет сомнений, что все, что он знает о Перл-Харборе, начинается и заканчивается фильмом с Беном Аффлеком в главной роли, — сказал Киммел.

Нападение Японии на американскую базу Перл-Харбор в декабре 1941 года, через два года после начала Второй мировой войны, стало поводом для вступления США в конфликт. За годы войны страна потеряла более 400 тыс. человек.

Ранее стало известно, что Глава Белого дома, отвечая на вопрос о том, почему Вашингтон не предупредил союзников о планах атаковать Иран, вспомнил об «эффекте неожиданности» при нападении японцев на Перл-Харбор в 1941 году. Как сообщает американская газета New York Times, японцы были шокированы этим инцидентом.

