Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 13:05

Трамп шокировал японцев дерзким заявлением о нападении на Перл-Харбор

NYT: японцы пришли в ужас после упоминания Трампом нападения на Перл-Харбор

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Японские политики и ученые были шокированы после того, как президент США Дональд Трамп упомянул нападение японцев на Перл-Харбор во время встречи с премьером Японии Санаэ Такаити, сообщает американская газета New York Times. Глава Белого дома, отвечая на вопрос о том, почему Вашингтон не предупредил союзников о планах атаковать Иран, вспомнил об «эффекте неожиданности» при нападении японцев на Перл-Харбор в 1941 году.

Многие сочли упоминание этой «болезненной страницы Второй мировой войны» неуместным, а некоторые выразили недовольство в адрес Такаити, отметив, что ей не следовало молчать. Кроме того, эксперты и политики выразили опасение, что комментарий может негативно сказаться на отношениях между Японией и США.

Нападение Японии на американскую базу Перл-Харбор в декабре 1941 года, через два года после начала Второй мировой войны, стало поводом для вступления США в конфликт. За годы войны страна потеряла более 400 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Трамп, сравнив недавнюю военную операцию в Иране с внезапной атакой на Перл-Харбор, вызвал тревожную реакцию у премьер-министра Японии во время переговоров в Белом доме. Заявления прозвучали в период, когда экономика страны восходящего солнца испытывает серьезное давление из-за политики Вашингтона на Ближнем Востоке.

Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты не собираются направлять свои войска на территорию Ирана. Он отметил, что в случае принятия такого решения обязательно сообщит об этом официально.

США
Япония
Дональд Трамп
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.